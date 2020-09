Kerstshows Intratuin nóg eerder open: ‘We willen drukte spreiden’

Terwijl de zomer nazindert, gaan de eerste kerstshows van Intratuin over twee weken al open. Dat is een stuk eerder dan vorig jaar. ,,Vanwege corona geven we onze klanten langer de tijd, we spreiden de kerstdrukte.’’

Na de zomer komt de kerst. Dat geldt in ieder geval voor de 65 Intratuin-vestigingen in Nederland, België en Duitsland. ,,Normaal gaan de kerstshows rond de herfstvakantie open, maar dit jaar zetten de meeste winkels in op de eerste week van oktober’’, vertelt Peter Paul Kleinbussink, directeur Intratuin Nederland. Volgens hem heeft deze hele vroege kerst alles met de coronatijd te maken.

,,We willen voorkomen dat het te druk wordt in de winkels. Het is zeker vroeg. Maar de echte kerstfans, zoals de miniatuurdorpenbouwers, staan vaak al eerder voor de deur. Nu mensen dit jaar gezien de omstandigheden minder de deur uitgaan en het thuis extra gezellig willen maken, verwachten we dat er extra vroeg met versieren wordt begonnen.’’

Intratuin zet sterk in op spreiding. ,,Dat doen we niet alleen door de shows naar voren te schuiven, maar we gaan ook onze openingstijden verruimen. Vanaf half november zullen de meeste vestigingen elke dag tot 21.00 uur open zijn.’’ Ook bredere paden, eenrichtingsverkeer, extra schoonmaakrondes en een soort verkeersregelaars bij drukke punten in de groene warenhuizen, moeten voorkomen dat de 1,5 meter afstand niet kan worden nageleefd.

,,Veel mensen zullen Kerstmis dit jaar thuis vieren en willen het gezellig maken. Daarom verwachten we behoorlijk wat volk. Als het ondanks de genomen maatregelen toch te druk is, dan zullen we overstappen op inschrijvingen en kunnen klanten een tijdslot reserveren. Niet ideaal, maar we hebben dit draaiboek klaarliggen als het moet.” Het dragen van mondkapjes staat volgens Kleinbussink ook op het lijstje. ,,Maar die maatregel bungelt wel onderaan. We denken dat een mondkapjesplicht tot weerstand bij onze klanten gaat leiden, daarom proberen we dit echt te voorkomen.’’

Kleinbussink gaat ervan uit dat de tuincentra de komende maanden open mogen blijven. ,,Niemand weet precies hoe het gaat lopen, maar we zijn nu een stuk beter voorbereid dan afgelopen voorjaar toen corona ons overviel.’’

De kerstperiode is belangrijk voor de tuinbranche. In 2019 werd er in de totale tuinsector naar schatting zo’n 115 miljoen euro uitgegeven aan kerstbomen en kerstartikelen. De uitgaven groeiden daarmee met 9 procent in vergelijking met 2018, blijkt uit onderzoek van GfK en Tuinbranche Nederland. Ook online wordt er meer verkocht. ,,Bij ons kun je sinds vier jaar online bestellen, we hebben inmiddels 8000 kerstitems op de site staan. Die voorraad staat overigens allemaal bij onze winkels, niet in een apart distributiecentrum. Zo blijven de vestigingen feeling houden met alle klanten.’’

Kersttrends van dit jaar? Intratuin-styliste Suzanne Droogh noemt onder meer uitbundige kersthangers zoals krokodillen op een fiets of dansende kerstmannetjes. En de eettafel wordt dit jaar extra belangrijk. ,,Het tafelrek - een stalen buis over de lengte van de eettafel waaraan je ballen, lintjes en takken kunt hangen - als decoratie zullen we veel gaan zien. Verder wordt 2020 het jaar van veel pluimen, droogbloemen en kleur.’’

