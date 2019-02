Kasteelachtige villa te koop voor 1,7 miljoen euro. ‘Helaas wel aluminium kozijnen’

VideoNederland heeft lang niet zoveel kastelen als Frankrijk, maar soms kom je nog een pareltje tegen. Villa Sphagnum in Griendtsveen in Limburg is zo’n parel. De voormalige woning van de familie Van de Griendt ligt op een landgoed van negen hectare en telt vijftien kamers. Vraagprijs: 1.750.000 euro.