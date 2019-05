Kabinet stimuleert flexwoningen met belastingkorting

woningnoodFlexwonen moet een van de oplossingen zijn in de strijd tegen woningnood in Nederland. Gemeenten mogen tijdelijke woonbestemmingen aanwijzen en ook tijdelijke huizen laten bouwen. Een huis dat in de fabriek grotendeels wordt gemaakt (prefab) kan rekenen op vrijstelling van de verhuurderheffing.

Dat schrijft minister Kajsa Ollongren in een brief aan de Tweede Kamer. De maatregelen maken deel uit van de Nationale woonagenda en volgen na een oproep van CDA-Kamerlid Erik Ronnes snel iets te doen aan de woningnood. Nederland kampt met een tekort van zo'n 200.000 huizen. In de huidige bouwsnelheid, wordt dat nooit ingehaald.

Spoedzoekers

Volgens de minister helpt het mensen die al lange tijd wachten op een huurwoning en spoedzoekers zoals internationale studenten, mantelzorgers en mensen die op straat staan na een scheiding.

Er wordt gesproken over een ‘flexibele schil’. Omdat de bouw van normale huizen te lang duurt, wordt juridisch meer ruimte gemaakt om bijvoorbeeld containerwoningen te plaatsen. Ook kunnen bestaande gebouwen worden ingezet als tijdelijke woonruimte. Als iemand daarvoor kiest, verliest deze huurder voortaan niet meer de inschrijftijd bij de woningbouwvereniging.

Aantrekkelijker

Onder de Crisis- en Herstelwet wordt het daarnaast mogelijk om vijftien jaar in plaats van tien jaar af te wijken van het bestemmingsplan als een locatie geen woonbestemming heeft. Het probleem met tien jaar is dat de investering dan niet kan worden terugverdiend. Met tot gevolg dat het hele plan niet doorgaat. Ook het afschaffen van de verhuurderheffing, een belasting voor verhuurders (ook corporaties), moet flexwonen aantrekkelijker maken.

De minister probeert in de vijf regio's waar de woningnood het hoogste is, prestatieafspraken te maken met gemeentes. Een woondeal in Eindhoven regelt al duizend flexibele woningen in 2019. Maandag wordt in de regio Rotterdam-Den Haag ook zo'n soort deal beklonken.

Woonbond

Volgens de woonbond, die opkomt voor de belangen van huurders, is het goed dat de minister íets doet, al is het niet ideaal. ,,Het beste zou zijn als die mensen in een volwaardige woning voor de lange termijn terecht kunnen", zegt een woordvoerder. ,,Maar voor de mensen die hierdoor bijvoorbeeld op zichzelf kunnen gaan wonen, is het fijn. Het lukt al tijden niet om de ambitie van 75.000 woningen jaarlijks te bouwen die nodig zijn. Je moet wat. Dan is flexwonen tijdelijk een goede oplossing.”