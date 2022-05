Kabinet legt vrije huurmarkt aan banden

Huren is voor mensen met een laag- of middeninkomen steeds moeilijker geworden de laatste jaren. Er is een enorm tekort aan sociale huurwoningen. En wie net te veel verdient om daarvoor in aanmerking te komen, is afhankelijk van een huis op de vrije huurmarkt, waar de prijzen enorm zijn gestegen. Verhuurders eisen vaak dat het netto inkomen minimaal drie keer de maandhuur moet zijn. Er zijn nu zo’n 640.000 woningen in de vrije huurmarkt. Daarvan hebben ongeveer 400.000 een huur onder de 1000 euro per maand. Dat is te weinig voor de ongeveer 540.000 huishoudens met een middeninkomen die huren.