Kabinet lapt 266 miljoen euro om sneller huizen te bouwen

Gemeenten die wél geld krijgen, zijn onder meer Eindhoven (District E), Amersfoort (Hoefkwartier), Hilversum (stationsomgeving), Nijmegen (Winkelsteeg) en Amsterdam (IJburg). Ook gaan er miljoenen naar Den Haag, voor woningbouwprojecten De Venen, ICT Security Campus en Assumburgweg.



,,In meerdere steden wordt er gebouwd rond de stations’’, zegt Ollongren. ,,Die gebieden hebben veel potentie. Ook worden winkels in oude winkelgebieden omgetoverd tot huizen, bijvoorbeeld in Heerlen. Dat zijn hele leuke projecten.’’ Ook komen er nieuwe huizen op elf bedrijventerreinen in Nederland. Voorwaarde voor alle projecten is dat de eerste schop uiterlijk in 2023 de grond in gaat.