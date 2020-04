Kabinet en bouwsector schouder aan schouder in statement: ‘Doorgaan met nieuwbouw’

Woningtekort en Klimaatakkoord

Geen vertraging

De organisaties hebben afspraken gemaakt over het door laten gaan of versnellen van investeringen, vergunningverlening en aanbestedingen. Zo willen zij voorkomen dat bouwprojecten vertragen of stil komen te liggen. Ook zijn de partijen overeengekomen dat eventuele risico’s worden gedeeld. Daarnaast zorgen fabrikanten en groothandels dat er voldoende voorraad van bouwmaterialen is en kijken de overheden of er onderhouds- en verduurzamingsprojecten naar voren gehaald kunnen worden. Om de werkzaamheden veilig te laten verlopen, werd eerder al een protocol ‘Samen veilig doorwerken’ opgesteld.

Reacties

Maxime Verhagen, voorzitter Bouwend Nederland, is blij met deze aanpak, laat hij weten in een persbericht. ,,Ik voel me bijzonder gesteund door de inspanningen van minister Van Nieuwenhuizen om het werk in de veilig doorgang te laten vinden. Een vitale bouw- en infrasector is van levensbelang voor de Nederlandse economie. Werk in de markt blijven zetten en daar waar mogelijk naar voren halen is de beste waarborg voor spoedig economisch herstel.” Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland: ,,Het is belangrijk dat we juist in deze periode werken we aan de versterking van onze infrastructuur. Hiermee houden we onze bedrijven en de werkgelegenheid in stand en komen we sterker uit deze crisis.”