Kaarsen onderdompelen in zoutwater en meer tips voor een schone kerst

Nu Sinterklaas is vertrokken, is het tijd om het huis gezellig in kerststemming te brengen, vindt Marja. ,,Dat doet iedereen op z'n eigen manier, maar ik heb nog wel wat tips en weet ook wat trucs om te voorkomen dat het een knoeiboel wordt.”

Kaarsen voorbehandelen tegen vlekken

,,Je wilt niet dat er kaarsvet op de vloerbedekking komt, op het kleed of op de meubels. Nou, dat gebeurt regelmatig! Daarom is het een goed idee om de kaarsen voor te bewerken. Pak een emmer met koud water en doe er zeker zes eetlepels zout in. Zet de kaarsen in het water, tot net onder het randje. Niet de lontjes onderdompelen natuurlijk. Laat ze een half uur staan.”



Waarom? ,,Vroeger als kind speelde je misschien al wel met zout bij kaarsen. Als je zout op de vlam gooit, spetteren er kleine lichtjes vanaf. Als je de kaarsen aansteekt en aan de buitenkant zit zout, dan lekt het kaarsvet niet meer naar beneden en houd je de ondergrond schoon.”

Foto's verwisselen

,,Als je het huis gezellig in kerstsferen wilt brengen, begin dan eens bij de fotolijstjes. De vakantiefoto's waarop je lekker aan het strand ligt, mogen eruit. Ook die oude trouwfoto van opa en oma van negentig jaar geleden mag wel even weg. Vervang ze door kerstfoto's van de familie, of doe er een foto in van de baby die vorig jaar is geboren. Foto's zijn heel sfeerbepalend.”



Schalen in winterse sferen

,,Als je nou een keer buiten wandelt, neem dan eens wat mooie bladeren mee, takken en besjes. Daar kun je de schalen leuk mee versieren. Ik heb een fruitschaal staan waar altijd wel walnoten in liggen. Bladeren drapeer ik erin en het fruit kun je er gewoon opleggen. Koop ook één of twee handperssinaasappels en stop er wat kruidnagels in. Dan krijg je een heerlijke kerstsfeer in huis.”





Marja wil vooral zeggen: denk niet alleen na over de boom. ,,Niet iedereen heeft ruimte of geld voor een boom, maar dat hoeft ook niet. Teken op het raam met wascokrijt een kerstboom, een kerstman of een sneeuwpop. Kinderen vinden dat ook leuk. Op de vensterbank leg je kerstverlichting, je zet wat kaarsen neer en je bespaart jezelf een boom. In het nieuwe jaar kun je het er met een simpel sopje af wassen.”

Volledig scherm Marja Middeldorp. © Joost Hoving

Niet bang zijn voor plakstrepen

Een groot deel van de versiering gaat met plakband of ander plakmateriaal op de deur, het raam of het kozijn. Dat is geen enkel probleem en kun je er zo weer afhalen, verzekert Marja. ,,Daarvoor gebruik ik altijd lampenolie. Het is goedkoop spul, meestal heb je het wel in huis en als je dat op een watje doet, dan is het met één veeg van het raam. Het ontvet heel goed. Misschien daarna nog wel even de ramen zemen, maar dan zie je er niks meer van.”



Kerstkaarten versturen

,,Overigens krijg ik steeds minder kerstkaarten en dat vind ik jammer”, deelt Marja tot slot een overpeinzing. ,,Iedereen doet alles per e-mail en dat vind ik minder persoonlijk. Het was ook wel leuk, zo'n kerstslinger in huis met allemaal kaartjes. Ik vind het ook leuk om een foto van het gezin te maken en die naar familie en vrienden op te sturen. Je ziet elkaar al zo weinig en nu is het weer de bedoeling dat je maar maximaal vier mensen thuis ontvangt. Maak van een foto een mooie kaart. Een beetje handenarbeid is wel zo leuk.”



