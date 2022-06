Jonge huizenkopers krijgen weer voet tussen de deur

Volgens hypotheekbemiddelaar De Hypotheker is het aantal hypotheekaanvragen van jonge huizenkopers tot 35 jaar in de eerste vijf maanden van dit jaar met 17 procent toegenomen, vergeleken met de laatste vijf maanden van vorig jaar. De Hypotheker spreekt van ‘een duidelijke kentering’ vergeleken met de kwartalen daarvoor toen het aantal aanvragen door jongeren bleef dalen.

Nu de huizenmarkt iets lijkt af te koelen, wordt het voor jonge huizenkopers bijna overal eenvoudiger om een woning te kopen. In Flevoland (+31 procent), Noord-Brabant (+28 procent) en Zeeland (+21 procent) zien de twintigers en begin dertigers hun kans schoon, maar ook in de Randstad, vooral in Zuid-Holland (+24 procent) en Utrecht (+21 procent).

Trendbreuk

Jongeren profiteren van de afkoelende woningmarkt. Volgens de hypotheker liggen de huizenprijzen nu 2 procent lager dan eind 2021 en dat is een trendbreuk met voorgaande jaren.

Een andere oorzaak dat jongeren weer kans maken is de hypotheekrente die ten opzichte van januari met bijna 2 procent is gestegen. Dat werkt zo: jongeren kunnen dan weliswaar minder lenen, maar er zijn ook minder kapers op de kust en dus is er minder noodzaak om ver boven de vraagprijs te bieden.

Bovendien zijn de prikkels om jongeren aan een huis te helpen er nog altijd. De jubelton, de belastingvrije schenking van ouders van maximaal 100.000 euro, wordt pas eind dit jaar afgeschaft. Daarnaast hoeven huizenkopers tot 35 jaar sinds vorig jaar geen overdrachtsbelasting meer te betalen bij woningen tot 400.000 euro. En in driekwart van de gemeenten wordt inmiddels de starterslening aangeboden. Deze lening komt bovenop de maximale hypotheek en is de eerste drie jaar aflossings- en rentevrij. Het aantal startersleningen groeide vorig jaar met ruim een derde.

Hypotheekbedrag

,,Toch blijft de vraag naar betaalbare woningen onverminderd groot. Het gemiddelde hypotheekbedrag in de leeftijdscategorie tot 35 jaar steeg sinds begin dit jaar met 10 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2021 tot gemiddeld 318.000 euro. Desondanks zien we een opvallende stijging van het aantal hypotheekaanvragen en dat is een positieve ontwikkeling’’, zegt Menno Luiten, commercieel directeur van De Hypotheker.

Luiten wijst erop dat de steuntjes in de rug voor starters nodig blijven, zoals pogingen van gemeenten om beleggers te weren, de verhoging van de overdrachtsbelasting voor beleggers en de financiële steun van gemeenten bij de aankoop van een huis.