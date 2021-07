Jolande en Maurice zeggen dag tegen hun luxe dubbele benedenwoning en verkassen naar een spiegelvilla

Belegger kaapt 37 nieuwbouw­wo­nin­gen voor de neus van starters weg: ‘Onvoor­stel­baar’

16 juli Een aanzienlijk deel van de huizen van een nieuwbouwproject in Nijmegen is vóór openbare verkoop al aan een belegger verkocht. Schandalig in deze tijd van woningnood, klinkt het in de lokale politiek.