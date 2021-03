Johan (72): ‘Ik stook het nooit boven de 18 graden in huis, zo ben ik opgevoed’

energierekeningHoeveel geld besteed je aan energie in huis? Hoe probeer je de kosten in de hand te houden? Deze vragen stellen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Johan de Boer (72) uit Hegelsom.

Hoe woont u?

,,Ik heb een huurwoning waar alles gelijkvloers is. Althans, er is wel een boven, maar daar kom ik nooit. Er is daar een logeerkamer. De deuren zijn dicht en de verwarming staat daar uit. De woonoppervlakte beneden is 90 vierkante meter. Voordat ik er kwam wonen, is het huis rond 2016 volledig opnieuw geïsoleerd door de wooncorporatie en zijn er acht zonnepanelen op het dak gelegd.

Het is een eengezinswoning, maar in de praktijk is het meer een 55+-woning. Er zijn in mijn huis bijvoorbeeld ook voorzieningen waar ik gelukkig nog geen gebruik van hoef te maken, zoals een invalidetoilet en een luchtverversingssysteem. Door dat systeem hoef ik mijn ramen en deuren niet open te zetten. Op mijn laptop kan ik bovendien alle statistieken zien: bijvoorbeeld hoeveel zuurstof en fijnstof er in mijn huis aanwezig is. Ik woon alleen.”

Wat staat er op uw jaarrekening?

,,Het eerste zinnetje op mijn jaarafrekening deed mij goed: ‘u krijgt geld terug’. Ik heb 564,60 euro teruggekregen. Dat is inclusief een overstapbonus van 200 euro. Dat komt doordat mijn energiemaatschappij had berekend dat ik maandelijks 13 euro zou moeten betalen, maar ik er zelf 20 euro van had laten maken. Voor de zekerheid. Dankzij de opbrengsten van de teruglevering van mijn zonnepanelen (1554 kWh) waren mijn nettokosten over het hele jaar 11,40 euro. Mijn verbruik was 1026 kWh aan stroom (580 dal en 446 normaal) en 196 kuub gas.”

Quote Als ik soms bij iemand anders kom, krijg ik gewoon een klap in mijn gezicht. 20, 21 graden vind ik veel te warm

Bent u zuinig met energie?

,,Ik moet eerlijk zeggen dat ik er een hobby van heb gemaakt. Ik stook het nooit boven de 18 graden in huis. Zo ben ik opgevoed. Mijn ouders deden dat al niet. Ik trek liever een trui aan. Als ik soms bij iemand anders kom, krijg ik gewoon een klap in mijn gezicht. 20, 21 graden vind ik veel te warm. Mijn koelkast en vrieskast zijn zuinige apparaten. Mijn televisie, zo’n platte, is wel iets ouder en staat de hele dag aan. Ook al is er niets op. Ik weet niet waarom mijn verbruik in de daluren hoger is dan in de normale uren. Zondag is wel mijn standaard wasdag. Dat is een gewoonte, niet omdat het goedkoper is. Daar kom ik eigenlijk nu ik dit vertel pas achter.”

Woont u prettig?

,,Heerlijk, ik woon fantastisch. Ik heb 32 jaar in Spanje gewoond en gewerkt. Na mijn pensioen ben ik terug naar Nederland gegaan. Ik vond het daar veel te heet worden. Op mijn leeftijd kun je dat niet meer aan. Ik kom oorspronkelijk uit Noord-Holland, maar ik ben helemaal geïntegreerd hier in Limburg. Hegelsom is een leuk dorpje met lieve mensen. Als ik me gedraag, word ik er niet uitgegooid!

Verantwoording

Omdat de heer De Boer in een huurhuis is komen wonen waar al zonnepanelen op lagen, heeft hij niet direct betaald voor de panelen. Wooncorporatie Wonen Limburg laat weten dat ze in verband met de privacy niet op deze bewoner specifiek kan ingaan, maar dat de huurprijs is gebaseerd op woningwaarderingspunten. Hoe hoger het energielabel, hoe hoger de huur. Indirect betaalt Johan de Boer dus wel voor zijn zonnepanelen. De heer De Boer betaalt maandelijks 612 euro aan huur.

Deze aflevering van Energierekening is beoordeeld door energieprestatieadviseur en makelaar Fabian Grotenhuis uit Dieren.

