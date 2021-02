Jean Baptiste heeft een unieke woning met een tuin van 4500 m2: ‘We wonen pal naast het centrum’

Jean Baptiste en Karina Benraad wonen er al een kwart eeuw. Ze hebben allebei een eigen zaak en hebben beiden altijd kantoor aan huis gehad. Ruimte was voor hen daarom belangrijk. Dat werd na een grondige verbouwing 448 m2 in deze woning. ,,Het huis was van de commissaris van de Koningin. Het eerste dat we vroegen was: ‘waar is de kamer van de Koningin?’. Dat moet, als je commissaris van de Koningin bent. In dit geval hoefde dat niet, omdat Paleis Soestdijk en Kasteel Drakensteyn in de buurt zijn,” vertelt Jean Baptiste lachend.