‘Je moet de mogelijkheden van doorstromers beperken zodat starters meer kans maken’

Het is bekend dat de oververhitte woningmarkt een gevolg is van het tekort aan geschikte woningen. In zowel de koop- als huursector zijn er veel te weinig betaalbare woningen. De verwachting is dat dit gebrek aan huizen nog verder oploopt tot 2024 en pas daarna gestaag afneemt.



Er zijn momenteel een kleine 300.000 woningen te weinig, schreef het ministerie van Binnenlandse Zaken eerder in het rapport ‘De Staat van de woningmarkt’. Dat tekort drijft de prijzen steeds verder omhoog. Het gemiddelde ligt inmiddels op 410.000 euro, meldde makelaarsvereniging NVM onlangs nog. Dat is bijna 20 procent hoger dan een jaar geleden.