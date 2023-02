Je mag niet boren en de keuken is je smaak niet, maar zo maak je van een huurhuis toch je eigen plekje

vraag 't vtwonenWoon je in een huurhuis, of ga je daar binnenkort naartoe verhuizen, dan zit je wat inrichting betreft waarschijnlijk vast aan een aantal regels van een huurbaas. Hoe maak je nu van je huis een thuis als je niet in de muren mag boren of aan een keuken vastzit die niet jouw smaak is?

Ga na welke regels er zijn

Om te voorkomen dat je je borg verliest of een heleboel in originele staat moet terugbrengen als je je woning verlaat, is het verstandig om na te gaan wat er wel of niet mag in jouw woning. Onder het motto ‘nee heb je en ja kun je krijgen’ kan je eventuele veranderplannen overleggen met je huisbaas.



Misschien staat hij of zij wel open voor het veiliger of praktischer maken van de woning en er zelfs aan meebetalen om zo de woningwaarde te verhogen. Hou daarbij wel in gedachte dat het niet jouw huis is en dat grote aanpassingen die tot een hogere woningwaarde leiden vooral fijn zijn voor de huurbaas en jou geen financieel voordeel opleveren.

Pak de basis aan

Kijk ook eens goed naar de basis van jouw huurwoning. Wat voor kleur hebben de muren, het houtwerk en de vloer? Al zijn de muren en plafonds wit, geef ze een opfrisbeurt of verf ze in je favoriete kleur. Zeker in een oud huurhuis kan de impact van een fris geverfd plafond groot zijn. En het is gemakkelijk overschilderbaar als je weer verhuist.



Houd je van kleur, maar mag je de muren niet verven van je huurbaas? Dat los je op met een opvallende kleur bank of ander groot meubel. Of zet een open kast neer die je vult met gekleurde, geliefde accessoires zodat de muur alsnog gekleurde accenten krijgt. Met verwijderbare klevende spijkers kan je toch die fotolijsten ophangen. En vergeet niet dat raambekleding ook een groot verschil maakt voor de sfeer in huis. Check wel even of er in de kozijnen geboord mag worden.

Vind je de vloer niet mooi, investeer dan in een mooi groot kleed waarmee je een deel bedekt, die kan je ook weer met je meenemen als je verhuist. Is er wat jou betreft geen kleed groot genoeg om die ellendige vloer te bedekken, dan kun je overwegen om in de woonkamer – toch de plek waar je de meeste tijd doorbrengt - een andere vloer te leggen, natuurlijk in overleg met je huisbaas. Trek die vloer door naar de hal, dat is immers de plek waar je thuiskomt. Niets vervelender dan thuiskomen in een ruimte met een vloer die je direct irriteert. Lelijke tegels bedek je met tegelstickers die je ook gemakkelijk weer verwijdert. Tegelstickers zijn op maat en in verschillende prijsklassen verkrijgbaar. Keukenkasten krijgen een persoonlijke touch door de greepjes te vervangen. En maak je huis grondig schoon voor je erin trekt. Dat is niet alleen hygiënisch, maar geeft ook dat frisse, nieuwe gevoel.

Kies voor een inrichting die je mee kunt nemen

Je huis is schoon, de basis staat. Nu kun je verder met de inrichting. En die hoeft voor een huurwoning echt niet alleen maar low budget te zijn. Investeer liever in meubels die je met je mee kunt verhuizen en waar je hartstikke blij van wordt. In een standaard keuken met vaste elementen kan je prima mooie apparatuur neerzetten, zoals een mooi vormgegeven keuken- of koffiemachine. Die halen het totaalplaatje direct op. Kamerplanten brengen letterlijk leven in de brouwerij. Met accessoires die jij mooi vindt kleed je de ruimte vervolgens verder aan. Ook de badkamer kan je op die manier sfeervol inrichten. Denk aan een mooi douchegordijn, een badmat en bijpassende badkameraccessoires.



