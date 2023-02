Je bespaart geld en je huis wordt meer waard: zo zet je je hypotheek in om te verduurzamen

Je kunt zowel bij een aan te kopen huis als bij een huis dat je al bezit je hypotheek inzetten om je verduurzamingsproject te financieren.

Laten we beginnen bij de eerste situatie: je bent een huis aan het kopen dat je wilt gaan verduurzamen. ,,Je kunt je verduurzaming direct meenemen in je hypotheek en kunt zelfs meer lenen dan de maximale hypotheek normaal gesproken aangeeft, namelijk maximaal 9.000 euro”, zegt Marga Lankreijer, hypotheekdeskundige bij vergelijkingssite Independer. Koop je een huis met een energielabel van minimaal A++, dan kun je standaard tot 9.000 euro meer lenen. Koop je een nul-op-de-meterwoning, waarbij je huis alle energie die het verbruikt zelf opwekt, dan kun je zelfs tot 25.000 euro meer lenen.

Hogere inschrijving?

,,Naast het meer kunnen lenen op je inkomen kun je ook een hogere hypotheek afsluiten”, zegt Lankreijer. Normaal gesproken kun je maximaal 100 procent van je woningwaarde lenen, maar als je wilt verduurzamen kun je bij de meeste banken tot 106 procent lenen. Koop je dus een huis van 300.000 euro, dan kun je 318.000 euro lenen en 18.000 euro gebruiken voor bijvoorbeeld isolatie, zonnepanelen of dikker glas.

Stel dat je al een koophuis hebt. Ook dan kun je via je hypotheek verduurzamen. ,,Dat kan op drie manieren”, zegt Lankreijer. Eerst kun je kijken of je bij het afsluiten van je eerste hypotheek hebt gekozen voor een hogere inschrijving. Check daarvoor je hypotheekakte of raadpleeg je adviseur.

Quote Het verhogen van je hypotheek kan een verstandi­ge keuze zijn: met de hoge energie­prij­zen verdien je de investe­ring sneller terug dan voorheen. Hans André de la Porte

Die hogere inschrijving houdt in dat de notaris bij het Kadaster een hoger bedrag heeft aangegeven dan je daadwerkelijke hypotheek is. Je kunt dan je hypotheek verhogen tot dat bedrag, zonder notariskosten te maken. De bank kijkt dan wel opnieuw naar je financiële situatie, maar na akkoord krijg je het geld of wordt het in een bouwdepot gestopt.

Oversluiten geen goed idee meer

Je kunt ook een tweede hypotheek bij dezelfde bank afsluiten om je verduurzaming te bekostigen. Een andere optie is een hypotheek oversluiten, maar dat is gezien de huidige hoge hypotheekrente voor mensen niet meer gunstig.

Huiseigenaren kiezen vaak voor het verhogen van hun hypotheek bij grotere en kostbare ingrepen, zegt Hans André de la Porte van Verenging Eigen Huis, belangenbehartiger van huizenbezitters. ,,Denk aan verduurzaming inclusief woningverbetering of -verbouwing. Het verhogen van je hypotheek kan een verstandige keuze zijn: met de hoge energieprijzen verdien je de investering sneller terug dan voorheen.” Huizen die zijn verduurzaamd krijgen de laatste jaren een hogere waardering dan huizen met een laag energielabel en zijn makkelijker verkoopbaar, constateerde makelaarsvereniging NVM recent.

Quote Je krijgt ook renteaf­trek over je nieuwe stukje hypotheek zo lang de hypotheek loopt. Het nettover­schil is dus nog iets hoger Marga Lankreijer

Voor kleinere verduurzamingsklussen kiezen veel mensen voor het gebruik van eigen geld. Of ze maken gebruik van subsidies of sluiten een (renteloze) lening bij het Warmtefonds af, zegt De La Porte.

Dit scheelt het je qua kosten

Op verzoek van AD heeft Lankreijer een rekenvoorbeeld gemaakt. Stel: je hebt een hypotheek van 300.000 euro en wilt voor 25.000 euro verduurzamen. ,,Je bespaart dan 180 euro op je energielasten op basis van de actuele prijzen.” Daar tegenover staat 138 euro aan hypotheekverhoging. Daar komt wel een kleine rentekorting op, die sommige banken geven als er verduurzaamd wordt of is. Dat komt, afhankelijk van wie de geldverstrekker is, op 0,05 tot 0,15 procent neer. Bij 0,05 procent scheelt het 8 euro per maand.

Lankreijer: ,,Je krijgt ook renteaftrek over je nieuwe stukje hypotheek zo lang de hypotheek loopt. Het nettoverschil is dus nog iets hoger. In de eerste jaren zal dit ongeveer 30 euro zijn. Onder aan de streep kom je uit op een besparing van ongeveer 80 euro per maand, naast de woningwaardestijging en het extra wooncomfort.”

