Jan en Lia verkopen hun authentieke Haagse bovenwoning met modern tintje

25 januari Vanuit de Randstad is, vanwege corona, steeds meer vraag naar vrijstaande huizen, ook in het hogere segment van villa’s boven de miljoen euro. Welgestelden voelen zich opgesloten in hun dure stadspanden en kopen een optrekje op de Veluwe. Wie weet is er daarom nu ook belangstelling voor dit architectonische hoogstandje in Beekbergen, dat al twee jaar te koop staat voor 2,3 miljoen euro.