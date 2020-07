Is het aantrekkelijk om je oude huis als belegging te houden bij verhuizing?

Nieuwbouw­huis in één dag? ‘Dit is nog maar het begin’

11 juli Een huis bouwen in één dag? Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Maar het kan echt al. Niet langer dubbele lasten. Geen bed meer in een bouwkeet. En geen lange wachttijden meer. Diverse bouwbedrijven in Nederland tonen al aan dat ze in één dag een nieuwbouwwoning kunnen neerzetten. Hoe is dat mogelijk?