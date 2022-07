Is golfen decadent in drukke regio’s? ‘We kunnen de woningnood oplossen door te bouwen op golfbanen’

fotoserie Typisch Nederlands: 'Ontroerend als mensen met zoveel toewijding hun voortuin verfraaien’

Autowassers op krukjes, vernuftig verstopte brievenbussen… Fotograaf Jan Dirk van der Burg ziet meer schoonheid in woonwijk Triangel in Waddinxveen dan in het Rijksmuseum. Zijn fotoverzamelingen heeft hij gebundeld in het boek Typisch Nederland. ‘Ontroerend als mensen met zoveel toewijding hun voortuin verfraaien.’

10 juli