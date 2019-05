Insectenseizoen op komst: zo plaats je een hor

Altijd spannend als klanten je benaderen met een klus waarvan ze zelf denken dat het onmogelijk is. Zo zei een vaste klant: ,,Ik weet niet of het kan, maar ik wil graag een hor voor mijn openslaande deuren.’'

Aarzelend kijkt de klant mij aan. Ik hum en knik wat. Een bescheiden lachje volgt en dan zegt ze: ,,En als het kan, dan wil ik dat die hor ook praktisch is met kleine kinderen. En dat het met hor nog steeds mogelijk is om maar één van de openslaande deuren open te zetten. Maar het liefst wil ik niet van die lamellen.’' Ze kijkt op, dit keer met een brede glimlach. Al haar wensen zijn genoemd; gelukkig, dit was het. Ik meet de boel op: in het kozijn en op het kozijn. Ik maak foto’s en noteer alle wensen.

Volledig scherm illustratie klusvrouw Hieke bij 'veelwensend' Tjitske Sluis © Tjitske Sluis

In de dag, op de dag

Maak de keuze of je een hor ‘in of op de dag wilt’. In de dag betekent dat je de geleiders aan de binnenkant van het kozijn bevestigt. Op de dag betekent dat je de geleiders tegen de kozijnen aan bevestigt. Volg de juiste meetinstructie van de winkel. Kies als het kan voor compact; dat is ‘in de dag’.

Volledig scherm © Tjitske Sluis

Klink

Als je tijdens het meten last hebt van die flink uitstekende deurklink, denk je wellicht: Ai, die hor past nooit! Jawel, als je de hor gebruikt, staat de deur open. De klink zit dus straks niet in de weg. Trek je niets aan van dat ijzeren geval.

Uitschuifbaar

Een uitschuifbare plissé hordeur is vaak ideaal. Deze is tot heel breed verkrijgbaar en blijft staan als je stopt met schuiven. Deze past dus prima als je maar één deur van je openslaande deuren openzet. Kleine kinderen kunnen bovendien de deur niet bedienen, dus die kruipen niet zomaar de tuin in.

Volledig scherm © Tjitske Sluis

Horlamellen

Wil je vlot in en uit kunnen lopen met je handen vol? Denk dan aan horlamellen. Ook handig met buitenkatten, die zo zelf naar binnen kunnen glippen. Een plissé of scharnierhordeur moet je immers telkens openen en sluiten. Er zijn ook voor ramen tal van mogelijkheden. Zelfs voor schuine dakramen.

Volledig scherm © Tjitske Sluis

Appeltje-eitje