Inbreker kiest steeds vaker voor schuren en garages in plaats van woningen. Hoe zit dat in jouw regio?

interactieve kaartIn de coronacrisis heeft het inbrekersgilde z'n aandacht verlegd naar schuren, garages en opslagboxen. Het aantal woninginbraken daalde in de meeste regio's juist spectaculair. Dat zou te maken kunnen hebben met het feit dat mensen vaker thuis waren, in isolatie om zich te beschermen tegen het coronavirus.

In de eerste vijf maanden van dit jaar werd er 5500 keer ingebroken in gebouwen die los staan van een woonhuis, bijna 8 procent meer dan een jaar eerder. Als een inbreker toeslaat in een garage die aan een woning vastzit, telt de politie dit als een woninginbraak. Normaal gesproken wordt er veel vaker ingebroken in woningen dan in schuren en garages. In mei kwamen beide vormen van inbraak voor het eerst sinds 2012 – toen de politie begon met deze telling – vrijwel even vaak voor.

In de provincies Noord-Brabant, Limburg, Zuid-Holland en Gelderland werd vorige maand zelfs vaker in bijgebouwen dan in woningen ingebroken. Vooral in Noord-Brabant steeg het aantal inbraken in schuren en garages de afgelopen maanden fors. In onderstaande grafiek kun je de cijfers zien per provincie.

In sommige gemeenten piekte het aantal inbraken in schuren. Vaak hebben dergelijke lokale uitschieters te maken met een bende of veelpleger die in de regio actief is.

Dat het aantal inbraken in schuren en garages is toegenomen is opvallend, aangezien de criminaliteitscijfers sinds maart juist flink daalden door de coronapandemie. Zakkenrollers en fietsendieven slaan minder vaak toe, en ook het aantal woninginbraken daalde de afgelopen maanden dus fors. Wel signaleert de politie meer gevallen van fraude en worden er meer mensen het slachtoffer van cybercriminaliteit.