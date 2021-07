In het huis van Cornelis doet alles denken aan Rietveld: ‘Mijn vader heeft dit nagemaakt’

Henny (77) moet na bijna vijftig jaar haar huis uit: ‘Ik heb twee dagen lopen janken’

6 juli Met betraande ogen doet ze haar verhaal en soms barst ze in huilen uit. Henny du Pree woont in de Oosterse Gorzen in Oud-Beijerland, de wijk waarvan de woningcorporatie heeft besloten dat ze wordt gesloopt. En dat voelt voor veel bewoners alsof hun wereld vergaat. ,,We worden zo even opzijgeschoven, maar we laten het er zeker niet bij zitten.”