Ikea zet sfeer en design op één met eigen goedkope Sonos-speakers

De boekenplankspeaker is met 99,95 euro een stuk goedkoper en is óók multifunctioneel. Begic: ,,Hij past in veel van onze boekenkasten, dan valt hij nauwelijks op. Maar je kunt hem ook aan de muur bevestigen, verticaal en horizontaal. Dan heeft hij een draagkracht van 3 kilogram en kun je er dus andere spullen op zetten. Zeker naast het bed is dat handig. We leveren er een rubberen matje bij zodat niks beschadigt en spullen er niet vanaf trillen als de muziek hard staat.”



Groot nadeel is er wel: in tegenstelling tot andere Sonos-speakers kun je met de Ikea-versies niet praten. ,,Het is een bewuste keuze om simpel te beginnen”, verklaart ontwikkelaar Begic. Heb je een andere Sonos in huis, dan kun je daar wél mee praten. ‘Hé Google, zet eieren en zout op mijn boodschappenlijst.’ ‘Hé Alexa, draai het album van Oscar and the Wolf.’ De Ikea-boxen volgen dan wel genadig naar de bewoner via het moederstation. Maar dan is toch wel een fikse investering nodig.