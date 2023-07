Ikea is jarig: alleen de echte fan maakt deze GRØTE Ikea-quiz foutloos

Schoonmaaktip Pvc-vloer schoonma­ken? ‘Gebruik vooral geen allesreini­ger, daar wordt je vloer dof van’

De vloer gedweild, maar toch lijkt hij vies of is hij dof. Een flinke ergernis, maar schoonmaakexpert Marja Middeldorp verklapt haar geheim voor een blinkend schone pvc- of vinylvloer. ,,Met dit huismiddeltje heb je echt een prachtig resultaat.’’