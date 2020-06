Iedereen kan schilderen: haal de Mondriaan in jezelf naar boven

Interview ‘Veel mensen zien hun tuin als oorlogsge­bied, terwijl je het ecosysteem in stand moet houden’

10:40 In zijn nieuwste boek kust Romke van de Kaa (75), tuinschrijver bij deze krant, de grond waarop we lopen. Als het aan hem ligt, stoppen we met kunstmest, wordt de zitmaaier voorgoed naar de schuur verbannen en zaaien we bloemenzeeën in plaats van gras.