Hypotheekrentes voor ‘20 jaar vast’ bereikt nieuw laagterecord

Dat de langere rentevaste periodes juist de rentes zagen dalen, komt volgens de onderzoekers doordat de vraag naar deze hypotheken groot is, ook vanwege nieuwe regels per 1 januari met betrekking tot de overdrachtsbelasting. Jonge huizenkopers, die geen overdrachtsbelasting meer hoeven te betalen, kiezen meestal voor een rente die 20 jaar vaststaat.

Ondertussen proberen veel huiseigenaren te profiteren van de lage rente door over te stappen. In december 2020 kwam het aantal hypotheekaanvragen in totaal uit op 40.458. Dat is 35 procent meer dan het gemiddelde aantal van 30.015 dat de afgelopen vier jaar in deze maand werd aangevraagd, analyseert Hypotheken Data Netwerk.