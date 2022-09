Hypotheekrente stijgt weer: ‘Mensen schrikken zich soms rot als ze zien wat hun maandlasten zijn’

Gemiddeld zijn de hypotheekrentes tussen eind augustus en vandaag (13 september) met 0,15 tot 0,2 procentpunt gestegen, zo blijkt uit cijfers van de financiële vergelijkingssite Geld.nl. De gemiddelde hypotheekrente voor een rentevaste hypotheek van vijf jaar is nu (3,38 procent) weer ‘gewoon’ bijna net zo hoog als eind juli (3,39 procent). De gemiddelde rente voor een twintigjarige hypotheek ligt nu op 3,91 procent.

De stijging heeft vooral te maken met de renteverhoging van de Europese Centrale Bank (ECB) vorige week. Hypotheekrentes reageren daar altijd sterk op. Ook de aanhoudend hoge inflatie en de economische situatie als gevolg van de oorlog in Oekraïne spelen een rol.

‘Mensen schrikken zich soms rot’

De hypotheekrente bepaalt deels het maximale leenbedrag en de maandlasten. Meer rente betekent hogere maandlasten. En die zijn tegenwoordig voor velen al niet mals, met de huidige prijzen voor gas en energie. ,,We merken dat steeds meer mensen nadenken over de betaalbaarheid van een woning en krijgen hier veel vragen over", zegt Marga Lankreijer, hypotheekspecialist bij Independer.

,,Onze adviseurs vragen soms ook: ben je bereid om een keer minder uit eten te gaan? Want mensen schrikken zich soms rot als ze zien wat ze aan maandlasten kwijt zijn. Je weet niet wat je aan gas en energie de volgende maand kwijt bent. Daarom krijgen we ook veel vragen over verduurzamingsmaatregelen.”

Rente blijft hoog en stijgt mogelijk nog verder

Gemiddeld lag de hypotheekrente een jaar geleden nog op 1,4 procent. De sterke stijging die volgde, deed de woningmarkt wat afkoelen, met minder biedingen en bezichtigingen.

Doet deze stijging potentiële huizenkopers nog meer wachten of twijfelen? Dat is nog niet te zeggen, zegt Amanda Bulthuis van Geld.nl. ,,In de zomermaanden zijn er minder hypotheekaanvragen geweest, maar dat is eigenlijk altijd wel zo.” Wel verwacht zij dat de rente de komende tijd hoog blijft en mogelijk nog verder stijgt. Op lange termijn kan dat de huizenprijzen doen zakken, wanneer steeds meer mensen denken: ik wacht nog wel even af. ,,De prijzen stijgen nu nog steeds. Maar staan huizen langer te koop, dan dalen de prijzen doorgaans.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze video's over de energiecrisis in onderstaande playlist: