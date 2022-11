Hypotheekrente stijgt verder: is het slim om je hypotheek mee te verhuizen?

Wie een hypotheek heeft met een lage rente en een lange, rentevaste periode, wil die hypotheek nu ongetwijfeld graag meenemen naar het volgende huis. Kijk maar eens naar de hypotheekrente, die ongeveer een jaar geleden gemiddeld nog op 1,4 procent lag, maar nu is gestegen naar ongeveer 4,5 procent. Stel dat je een huis van 200.000 achterlaat waar je 1,5 procent hypotheekrente op betaalde en je betrekt een huis van 400.000 euro. Je kunt dan die twee ton hypotheek meenemen tegen de oude rente en de rest tegen de actuele rente. Beter dan een hypotheek voor vier ton af te sluiten tegen 4,5 procent rente uiteraard.

Niet voor niets is het meenemen van je hypotheek populair, zo concludeerde Hypotheken Data Netwerk (HDN) dinsdag. Die zag afgelopen maand een explosieve stijging van het aantal meegenomen hypotheken. In oktober 2021 werden er nog maar 30 hypotheken met deze regeling aangevraagd. Afgelopen maand ging het volgens HDN om 3800 exemplaren, wat neerkomt op 12 procent van het totale aantal hypotheekaanvragen in oktober 2022.

Is meeverhuizen mogelijk?

,,Of dit meeverhuizen mogelijk is, hangt af van de hypotheekvoorwaarden van de bank of geldverstrekker. In de praktijk zitten daar veel haken en ogen aan", zegt Hans André de la Porte van Vereniging Eigen Huis (VEH), belangenbehartiger van huizenbezitters.

Meeverhuizen bij hypotheken die de afgelopen jaren zijn afgesloten is vaak geen probleem. De meeste mensen hebben, toen de rente laag was, die rente lang (10 of 20 jaar) vastgezet. Bij veel banken en geldverstrekkers kun je echter gebruik maken van een verhuis- of meeneemregeling. En die wordt vaak gebruikt, zegt hypotheekexpert Marga Lankreijer van Independer. ,,Bij bijna elke doorstromer waarbij dit kan, wordt dit gedaan.”

Alles weten over een ander huis kopen en zaken als het meenemen van je hypotheek?

Maar geldverstrekkers houden er veel verschillende voorwaarden op na, concludeerde Vereniging Eigen Huis eerder dit jaar op basis van onderzoek. Bij de ene geldverstrekker mag je je rente wél meenemen als je oude huis nog niet is verkocht, bij de andere niet. En bij de ene geldverstrekker moet je aangeven dat je je hypotheekrente mee wil nemen voordat je je oude hypotheek aflost, maar bij de andere hoeft dit pas later. De La Porte raadt aan om altijd bij je hypotheekadviseur of geldverstrekker te vragen of er speciale voorwaarden zijn waar je rekening mee moet houden.

Wanneer kan je niet meeverhuizen?

In sommige gevallen kun je je hypotheekrente niet meenemen naar een nieuw huis of is dit in ieder geval niet aan te raden. Het gaat om mensen met een resterende rentevaste periode van minder dan tien jaar, die maximaal moeten lenen voor hun nieuwe huis. Als de rentevaste periode korter is dan tien jaar, dan moeten banken bij de beoordeling van de hypotheekaanvraag uitgaan van de toetsrente van 5 procent, zoals vastgesteld door toezichthouder AFM.

Quote Zorg er dus voor dat je huis snel verkocht is. De markt is aan het kantelen, dus niet iedereen zal meer eerst verkopen en daarna pas kopen Marga Lankreijer, Independer

Daardoor kunnen deze mensen ineens minder lenen dan wanneer het huidige rentecontract wordt voortgezet. ,,En daardoor wordt de aanvraag vaak afgewezen. Dan moet je dus een hele nieuwe hypotheek, tegen de actuele rente, afsluiten", zegt De La Porte. Het gevolg: hogere maandlasten, of misschien gaat er daardoor wel helemaal een streep door je verhuisplannen.

En soms kom je met de verhuisregeling in de knel, zegt Lankreijer. Deze is vaak 3 of 6 maanden geldig. Maar soms duurt het langer voordat je bijvoorbeeld een nieuwbouwhuis kunt betrekken. Je moet ook binnen die tijd je oude huis verkocht hebben. ,,Zorg er dus voor dat je huis snel verkocht is. De markt is aan het kantelen, dus niet iedereen zal meer eerst verkopen en daarna pas kopen. Kijk goed naar de voorwaarden van je huidige hypotheek en raadpleeg een hypotheekadviseur, want iedere situatie is weer anders", zegt zij.

Hypotheken minder in trek

Het aantal hypotheekaanvragen is de afgelopen maand flink gekelderd, zo blijkt uit cijfers van HDN. Het ging in oktober om 31.470 aanvragen via HDN. Dat is een daling van 31 procent, ten opzichte van het gemiddelde aantal aanvragen dat de laatste vier jaren in oktober is gemeten. Ten opzichte van vorig jaar oktober daalde het aantal hypotheekaanvragen met 45 procent.



