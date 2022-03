Hypotheekrente al 1 procentpunt gestegen: 'Dat scheelt soms maar 10.000 euro leencapaciteit'

De hypotheekrente is volgens een meting van De Hypotheekshop sinds oktober gestegen van gemiddeld 1,42 procent naar 2,38 procent. ,,Met de verhogingen die deze week gaan komen, is de rente meer dan 1 procentpunt gestegen”, zegt Martin Hagedoorn van De Hypotheekshop. ,,Elke week verhogen geldverstrekkers de rente met stevige stappen en dat gaat nog wel even door. We hadden dit niet zo snel verwacht. Het heeft alles te maken met de oorlog in Oekraïne en de hoge inflatie in Europa.”