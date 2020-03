Hypotheekomzet in Nederland naar record dankzij oversluiters

Verbouwing

Ten opzichte van 2018 is het aantal hypotheken met 13,4 procent toegenomen tot 392.000 afgesloten hypotheken. Deze groei is met name te danken aan de toename in het aantal hypotheken bij over- en bijsluiters, oftewel mensen die een andere hypotheek afsloten voor een lager rentepercentage of extra geld leenden voor de verbouwing of verduurzaming van hun huis. De Hypotheker signaleerde dat vooral senioren profiteren van de historisch lage hypotheekrente.