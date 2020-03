Hypotheekadviseurs gaan beeldbellen, termijnen worden versoepeld

De hypotheekbranche moet improviseren nu het coronavirus klanten op afstand houdt. Veel adviseurs zeggen over te stappen op beeldbellen met huizenkopers. MUNT Hypotheken laat weten dat het eerste renteaanbod nu per mail kan worden bevestigd, terwijl daar normaal gesproken een handtekening voor nodig is.

,,We merken dat het lastig is voor klanten om het huis uit te gaan", zegt Chris Oosterling van MUNT. ,,In theorie zou dat ertoe kunnen leiden dat een renteaanbod niet op tijd kan worden geaccepteerd en dat de aankoop van een huis niet doorgaat. Dat moeten we voorkomen, dus de termijnen zijn versoepeld.” Nationale Hypotheek Garantie wijst erop dat digitale handtekeningen voldoende zijn.

Bemiddelaar De Hypotheker zegt vooral in te zetten op het digitaliseren van het proces. ,,Met elkaar hebben we een grote verantwoordelijkheid naar onze klanten en onze 900 collega’s. De gezondheid en inzetbaarheid van onze medewerkers is erg belangrijk”, zegt Carina Kloet van De Hypotheker. ,,Afspraken op onze vestigingen vervangen we graag zo veel mogelijk door telefonische gesprekken of beeldbellen. De dienstverlening blijft dus voor alle klanten beschikbaar, maar wellicht op een andere manier dan ze van ons gewend zijn.” De dossierstukken die benodigd zijn in het hypotheekproces kunnen vaak ook digitaal worden aangeleverd, laat De Hypotheker verder weten.

Hypotheekrente laag

Voorwaarden voor financiering worden voorlopig nog niet aangepast bij de bemiddelaar. Rabobank hint bij RTLZ wel op mogelijke aanpassingen op een later moment. Experts denken dat de hypotheekrente voorlopig laag blijft. Via actuelerentestanden.nl is te zien dat veel geldverstrekkers nog historisch laag zitten: minder dan 1,5 procent bij de meestgekozen hypotheekvorm (20 jaar rentevast).

Puur naar het aantal hypotheekaanvragen gekeken, is de invloed van het virus nog beperkt, zag De Hypotheekshop aan landelijke cijfers. Zowel week 10 als week 11 eindigden met ruim 10.000 aanvragen in de top 10 van weken met het hoogste aantal hypotheekaanvragen. Dat zou goed kunnen veranderen nu de scholen sluiten en er bij veel gezinnen inkomensonzekerheid ontstaat, denkt De Hypotheekshop.

ING laat weten dat een aantal kantoren is gesloten, om op die manier de verspreiding van het virus te beperken. Verder wijst de bank erop dat klanten ‘maatwerkoplossingen’ kunnen bespreken als er zorgen zijn over gemiste betalingen of het binnenkort niet kunnen betalen van de hypotheeklasten.

Risico's

Oosterling van MUNT Hypotheken ziet op dit moment geen knellende regels vanuit de overheid die het afsluiten van hypotheken moeilijker maken. Hij wijst erop dat hypotheekadvies nu wel belangrijker is dan normaal, aangezien de risico's voor sommige klanten groter kunnen zijn door de coronacrisis.

MUNT heeft zelf geen adviseurs, maar werkt samen met een netwerk van bemiddelaars. Met tien tips probeert de geldverstrekker hypotheekadviseurs advies te geven over het beheersen van gesprekken op afstand. Het kan zelfs nog voordeel hebben: ‘Telefonisch overleg duurt in de regel korter en biedt minder ruimte voor koetjes en kalfjes. Positieve noot is dat de adviseur effectief meer gesprekken op een dag kan voeren.’