Huurwoningen in Apeldoorn ijskoud: ‘Ik slaap met een muts op’

Bewoners uit de Apeldoornse Metaalbuurt uitten vorige week hun frustratie over de schimmelflats. Volgens hen zit de schimmel ‘echt overal’. ,,Tussen de kozijnen, op het plafond en zelfs onder het matras van het bed”, zei een vrouw die aan de Uraniumweg woont.



Een paar dagen later gaf De Goede Woning aan het onderhoud in de schimmelflats alsnog met een jaar te vervroegen. ,,We zijn nu aan het onderzoeken of we de problemen op meerdere plekken in Apeldoorn kunnen aanpakken”, aldus woordvoerster Noesjka Verheij.