Huurders betalen jarenlang te veel huur en krijgen 1,3 miljoen euro terug

Huurcommis­sie belooft achterstan­den klachtenaf­han­de­ling weg te werken

3 november De Huurcommissie heeft een plan bedacht om de grote achterstanden weg te werken van klachten die huurders over hun woning of huurprijs hebben ingediend. Meer dan tienduizend verzoeken van huurders liggen nog op behandeling te wachten, in sommige regio's duurt het wel een jaar voordat er antwoord komt.