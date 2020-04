Huizenprijzen naar recordhoogte, Groningen stijgt het hardst

De huizenprijzen zijn nog nooit zo hoog geweest als in het eerste kwartaal van 2020. Een bestaande koopwoning was bij verkoop gemiddeld 6,6 procent duurder dan een jaar eerder. Vooral in de provincie Groningen gingen de prijzen omhoog.

Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau Statistiek en het Kadaster. In alle provincies waren in het eerste kwartaal van 2020 bestaande koopwoningen duurder dan een jaar eerder. Ook het aantal woningtransacties oftewel verkopen lag in alle provincies hoger dan een jaar eerder (8,7 procent gemiddeld). De prijsstijging was groter dan in de twee voorgaande kwartalen.

Niets boven Groningen

Van alle provincies was de prijsstijging met 9,3 procent het grootst in de provincie Groningen. Het is bovendien de grootste prijsstijging in de provincie Groningen in bijna 18 jaar tijd. In de overige provincies lag de prijsstijging tussen de 5,4 en 7,5 procent. Een gemiddelde bestaande woning kostte er 235.000 euro. De cijfers gaan dus niet over nieuwbouwprijzen en er was nog geen coronacrisis.

Wat betreft de vier grootste gemeenten van Nederland was de prijsstijging met iets meer dan 8 procent het grootst in de gemeente Utrecht. In Amsterdam was de prijsstijging het laagst (4,6 procent). In de hoofdstad werd al eerder geconstateerd dat in sommige segmenten het plafond is bereikt. Woningzoekenden wijken uit naar randgemeenten omdat de Amsterdamse prijzen absurd zijn. De prijzen in de gemeente Utrecht stegen nog steeds harder dan in de gelijknamige provincie.

Appartementen

In het eerste kwartaal van 2020 waren alle woningtypen duurder dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Bij appartementen was de stijging met 7,8 procent opnieuw het grootst. Het kleinst was de prijsstijging voor twee-onder-een-kapwoningen, die kostten gemiddeld 6 procent meer dan vorig jaar.