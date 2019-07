Huizenprijzen in zes jaar tijd met 38 procent omhoog

Huizenbezitters die tijdens de crisisjaren hun huis hebben gekocht, hebben op papier flink verdiend. De prijzen lagen vorige maand bijna 38 procent hoger in vergelijking met het dieptepunt in juni 2013. Dat blijkt uit de laatste woningmarktcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De CBS-prijsindex voor bestaande woningen tikte vorige maand het hoogste niveau ooit aan. Daarmee ging het zoveelste record op de woningmarkt aan diggelen. De prijsstijging is wel aan het afvlakken, signaleert het statistiekbureau in een vandaag uitgebracht bericht.

Volgens het CBS werden bestaande koopwoningen in het tweede kwartaal gemiddeld 7,2 procent duurder dan een jaar eerder. Dat is de kleinste prijsstijging in de afgelopen twee jaar. Die prijsafvlakking laat zich goed zien in de grote steden en in Amsterdam in het bijzonder, zegt het CBS. Zo kende de hoofdstad in het tweede kwartaal van dit jaar de geringste prijsstijging in bijna vijf jaar tijd. In de hoofdstad werden de huizen ‘slechts’ 7 procent duurder dan een jaar eerder.

Dat cijfer sluit aan bij wat de makelaars onlangs al zeiden: de gekte op de Amsterdamse huizenmarkt lijkt voorbij. Volgens de makelaars gingen de prijzen er zelfs omlaag. Zo noteerde de gemiddelde prijs in Amsterdam 437.600 euro, een jaar eerder was dat nog 480.400 euro, ruim 9 procent meer. De oorzaak? Woningzoekenden haken af of gaan op zoek naar een huis in ‘goedkopere’ buurten of omliggende steden, aldus de makelaars.

Niet alleen in de hoofdstad, ook in andere steden zoals Rotterdam, Den Haag en Utrecht is sprake van een afvlakking van de huizenprijzen, aldus het statistiekbureau. Met 9,7 procent was de prijsstijging van de vier grootste steden nog altijd het grootst in de Utrecht.

Transacties

Uit het bericht van het CBS blijkt verder dat in de maanden april, mei en juni in totaal 52.506 woningen werden verkocht. Dat komt neer op bijna 1 procent minder dan een jaar eerder. Lang niet in alle provincies loopt het aantal transacties terug. Sterker, in acht van de twaalf provincies gingen juist meer woningen van de hand in vergelijking met een jaar eerder. Met 11 procent was de stijging van het aantal transacties in Friesland het grootst.