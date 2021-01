Huizenprijs ongekend hoog door schaarste: koper kan ‘kiezen’ uit amper twee huizen

Woningzoekenden hebben nog altijd grote moeite om een geschikte plek te vinden. Ze zijn bereid diep in de buidel te tasten, ondanks de economische onzekerheid die de coronapandemie met zich meebrengt. In de huurmarkt ontstaat wel ademruimte.

Bestaande huizen werden in de laatste drie maanden van 2020 voor gemiddeld 365.000 euro verkocht. Dat is 11,6 procent hoger dan het jaar ervoor en 9.000 euro meer dan een kwartaal eerder. Een ongewone piek, zeker ten tijden van een gedeeltelijke lockdown. Lokaal stegen de prijzen zelfs met meer dan 20 procent in een jaar tijd. Zo blijkt uit de laatste cijfers van makelaarsvereniging NVM.

Hoewel afgelopen jaar wat meer huizen werden verkocht, droogt het aanbod op. De krapte op de huizenmarkt kenmerkt zich met het cijfer 1,9, wat wil zeggen dat woningzoekenden gemiddeld uit minder dan twee huizen kunnen kiezen. Dat cijfer is een dieptepunt uit de geschiedenis, de prijs een absoluut record. De vraagprijs van de gemiddelde te koop staande woning komt uit op 486.000 euro. Betaalbare huizen zijn nauwelijks beschikbaar, of zijn in een mum van tijd verkocht.

Overdrachtsbelasting

De lage hypotheekrente zorgt ervoor dat huizenkopers meer geld kunnen lenen. Daarnaast speelt de verandering in de overdrachtsbelasting mogelijk een rol: beleggers konden nog tegen een tarief van 2 procent toeslaan (nu 8 procent), kopers tot 35 jaar mochten al profiteren van de afschaffing van de belasting, zolang ze de overdracht maar na 1 januari inplanden.

In de huurmarkt begint corona wel zijn sporen na te laten. Huurplatform Pararius kwam vanochtend ook met cijfers: nieuw aangeboden huizen in de vrije sector waren de laatste drie maanden 3,7 procent goedkoper dan een jaar eerder. Het aanbod groeide van 9000 aangeboden woningen vóór corona naar bijna 12.000 nu. Op de populaire site Funda.nl steeg het aanbod afgelopen jaar met zo'n 20 procent in vergelijking met 2019. Huurders hebben dus wat meer keuze, al blijft het beperkt.

De verklaring wordt deels gezocht in de afname van toeristische verhuur. Verhuurders die hun huis normaal gesproken via Airbnb op de markt zetten, gingen op zoek naar permanente bewoning van hun vastgoed. Ook de lagere instroom uit het buitenland heeft effect. Deze ‘expats’ verdienen vaak goed en zijn aangewezen op de relatief kleine vrije sector. Nog geen 10 procent van de huizen in Nederland wordt verhuurd boven de sociale huurgrens van 752 euro (kaal) per maand. Onder die grens zijn de prijzen door de overheid gereguleerd.

In het laatste kwartaal kan het aanbod huurwoningen overigens ook zijn toegenomen dankzij de toestroom van beleggers die huizen voor het lage tarief van 2 procent opkochten en direct in de verhuur gooiden. Zowel makelaars als notarissen repten over topdrukte dankzij deze belastingwijziging.

Regionale verschillen

Vooral Amsterdam manifesteert zich opvallend in de huizenmarktcijfers van het laatste kwartaal. De huurprijs per vierkante meter daalde met 7 procent. Maar ook de koopprijs vlakt af. De prijsstijging van 3,4 procent is beperkt in vergelijking met de drie andere grote steden (12 tot 15 procent duurder in een jaar). Misschien is de top onderhand bereikt, al kan corona ook meespelen in de internationaal georiënteerde hoofdstad. Hoe anders is het in het oosten van het land. In Hardenberg en Zutphen werden de huizen in één jaar tijd meer dan 20 procent duurder. De NVM vermoedt dat dat deels komt door een grotere belangstelling voor wonen buiten de Randstad, misschien wel aangemoedigd door thuiswerkvoordelen. Het zogenoemde rimpeleffect speelde echter ook al voor corona.



Toch is er ook een andere afvlakking te zien. Bij de verkoop van appartementen wordt minder vaak overboden, constateert de makelaarsvereniging. De hoge huizenprijs komt vooral op het conto van vrijstaande woningen (plus 14 procent) en rijtjeshuizen (12 procent). Appartementen werden gemiddeld een kleine 10 procent duurder.

