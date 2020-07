Huizenmarkt in beweging, starters grijpen hun kans

Het aantal hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning is het laatste kwartaal flink gestegen (plus 23 procent). Het aantal jonge huizenkopers, in de leeftijdscategorie van 25 tot 35 jaar, nam zelfs met bijna één derde toe, blijkt uit cijfers van De Hypotheker.

Dat is volgens de bekende bemiddelaar een signaal dat de kansen voor huizenkopers en met name starters op de woningmarkt lijken toe te nemen. Het aantal hypotheekaanvragen is in het tweede kwartaal met 53 procent toegenomen in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden. Cijfers over woningverkopen komen volgende week via makelaarsvereniging NVM naar buiten, maar hypotheken geven een aardige indicatie.

Vooral onder oversluiters is sprake van een explosieve stijging, van maar liefst 196 procent. Nu de hypotheekrente het dieptepunt waarschijnlijk heeft bereikt, kiezen veel huizenbezitters er voor hun hypotheek over te sluiten zodat zij kunnen profiteren van lagere maandlasten. Inmiddels is de hypotheekrente al twee maanden stabiel.

Hypotheekaanvraag duurt lang

,,Het aantal huizenkopers is met bijna een kwart gestegen ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Hieruit blijkt dat de huizenmarkt is aangetrokken, al blijft de toekomst erg onzeker”, zegt Menno Luiten van De Hypotheker in een persbericht. ,,Veel huizenkopers en oversluiters lijken daarom juist nu hun slag te willen slaan, terwijl ook woningverkopers nog snel willen profiteren van de huidige waarde van hun woning. Een keerzijde van deze groei zijn de doorlooptijden bij hypotheekverstrekkers. Die liggen nu gemiddeld twee keer zo hoog en zijn niet eerder zo lang geweest.”

Hoewel er meer huizen te koop staan dan vorig jaar, blijft de enorme krapte een hoofdrol spelen op de woningmarkt, waardoor de huizenprijzen nog steeds op recordhoogte staan en een eigen huis voor veel mensen onbereikbaar is geworden. De krapte geldt vooral in de provincies Flevoland, Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland.



Tijdens de crisis van 2008 was er een groot woningbouwprogramma, waardoor het aanbod groeide. Nu neemt de bevolking sneller toe dan het aanbod aan huizen, waardoor de krapte alleen maar groter wordt. Er is een woningtekort van 331.000 huizen, zo werd onlangs bekend. De bouwwereld vraagt steun van de rijksoverheid om het tekort in te kunnen lopen.