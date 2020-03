Huizenbezitters kunnen honderden euro’s besparen dankzij hoge WOZ

Voorbeeld 1: verhoging WOZ-waarde

Je bezit een huis met een huidige WOZ-waarde van 150.000 euro. De huidige hypotheek is 125.000 euro. Dat is 83 procent van de WOZ-waarde. De gemiddelde risico-opslag in deze risicoklasse is 0,2 procent bovenop de basisrente die de klant betaalt. Uit de nieuwe WOZ-beschikking blijkt dat de WOZ-waarde voor je woning is verhoogd naar 175.000 euro. Hierdoor verandert de verhouding tussen de hypotheeklening en de waarde van de woning naar 71 procent. Afhankelijk van de geldverstrekker kom je hierdoor vaak terecht in een lagere risicoklasse. In dit geval kan de geldverstrekker de 0,2 procent helemaal laten vervallen. Dit kan een bruto besparing opleveren van ongeveer 250 euro per jaar.



Voorbeeld 2: extra aflossing



Je bezit een huis met een marktwaarde van 250.000 euro. Je besluit met 50.000 euro eigen geld een stuk van je hypotheek af te lossen. Het hypotheekbedrag komt dan op 200.000 euro. Dat is 80 procent van de woningwaarde. De gemiddelde risico-opslag in deze risicoklasse is 0,2 procent bovenop de basisrente. Wanneer je afgelost hebt, dan kan de verhouding tussen de hypotheek en de waarde van je woning veranderen waardoor je in een lagere risicoklasse komt te vallen. Op dat moment kan de 0,2 procent opslag mogelijk worden verlaagd. Dit kan een bruto besparing opleveren van ongeveer 400 euro per jaar.