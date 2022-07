Houd het huis koel (zonder airco) met deze tips

Normaal gesproken bijt Marja zich vast in vuil en vlekken, maar in deze warme week maakt ze graag een uitstapje. ,,Wat ik altijd probeer met mijn schoonmaaktips, is mensen prettig te laten wonen in een fris huis - zodat ze zich thuis lekker voelen. Nou heb ik in Saoedi-Arabië gewoond en weet ik als geen ander wat hitte in een huis kan doen én met je eigen lichaam. Soms was het zo heet, dat de binnenkant van je neusvleugels verbrandden. Ik heb veel geleerd en heb dus wel wat tips voor een fris huis - zonder dat je meteen het huis vol zet met ventilatoren of airco’s.”

Andere kleding aantrekken

,,Het begint eigenlijk al een beetje met de kleding”, mijmert Marja. ,,Als hier de zon schijnt, trekt iedereen wat korts aan en die spierwitte lichamen lijken soms wel neonlicht te stralen. Arabieren trekken juist lange gewaden aan om de huid te beschermen. Let maar op. Hoe meer je ook in Europa naar het zuiden gaat, hoe meer huid is bedekt in de zomer. Dat heet kleden naar de omgeving. Doe natuurlijke stoffen aan zoals katoen of linnen. En als je al korte mouwen hebt, zorg dan dat je je goed insmeert als je naar buiten gaat.”

De ramen 's ochtends vroeg open

,,Verder sta ik om half 7 op als het een warme dag gaat worden. Dan doe ik alle ramen en deuren tegen elkaar open. Vervolgens ga ik douchen, dan is het dekbed al opengeslagen zodat het bed kan luchten, en na een uur doe ik alle ramen en deuren weer dicht. Het huis heeft zich met lekkere koele zuurstofrijke lucht gevuld.



Wat je daarna doet, of nou ja, zo doe ik het en het werkt, dan doe ik de gordijnen dicht. De bedoeling is dat je de warme lucht en de zonnestralen buiten houdt en de koelte juist binnen. Natuurlijk kun je dan ook airco nemen, maar ik moet het niet hebben. Waarom niet? Dan ga je naar buiten en loop je een soort oven in. De bedoeling is juist wel dat je lichaam een beetje gaat wennen aan de warmte. Zo eet ik ook geen ijsjes als het warm is, maar drink ik thee. Scheelt mij een hoop buikpijn en van de suiker in ijsjes word je alleen maar moe.”

Volledig scherm Marja Middeldorp: houd je rustig als het warm is. © Joost Hoving

Nat laken ophangen

,,Pak een oud laken, dat voorheen om je matras zat bijvoorbeeld maar is versleten, en leg het in bad of in de douche. Vervolgens doe je er koud water op en wring je het uit zodat het niet meer druppelt. Hang het op in de ruimte waar je verblijft en je zal zien dat het heel langzaam opdroogt en op die manier de ruimte wat koeler houdt.

Wat je ook nog altijd kunt doen is wat koud water langs je polsen laten stromen als je het écht heet hebt. Dat voelt meteen lekker fris. Let er vervolgens op dat als je transpireert, dat je niet alleen wat meer drinkt om genoeg vocht binnen te krijgen, maar ook wat zout eet. Via het zweet verlies je namelijk ook zout in je lichaam en dan kun je wat duf worden. Zorg dat je altijd zoute drop of iets dergelijks in de auto hebt als je weggaat.”

Al met al vindt Marja dat we ook best een stapje terug mogen doen. ,,Maak je vooral niet druk, want stress helpt bepaald niet als je het warm hebt. Blijf rustig, ook dat hebben ze in zuidelijke landen soms net wat beter begrepen.”

