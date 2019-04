‘Horrorplant’ duizendknoop op oorlogspad: schapen en varkens gaan strijd aan

videoDe duizendknoop is op oorlogspad. De ‘moeder aller onkruid’ verspreidt zich momenteel razendsnel door Rotterdam. Ook andere steden hebben er last van en gaan de strijd aan. ,,Als je zo’n ding in je tuin hebt, dan heb je een probleem", zegt bioloog Niels de Zwarte.

Waarschijnlijk zijn de planten in Rotterdam beland door maaiwerkzaamheden. ,,Ze moeten zijn verspreid met restantjes van wortels van andere duizendknopen in de buurt. Met grondwerkzaamheden of door maaisel’’, vertelt De Zwarte. ,,We hebben ook één mannelijke plant aangetroffen, en die zijn helemáál gevaarlijk. Die vermeerderen zich door de verspreiding van zaad en dat gaat razendsnel.’’

Schade

De duizendknoop (de Japanse en de Boheemse variant) kan fikse schade toebrengen, bijvoorbeeld aan wegen. Een klein kiertje in een muur of asfaltlaag is al voldoende om er dwars doorheen te groeien. En als-ie er eenmaal is, dan is het een hels karwei om ‘m weer weg te krijgen, klinkt het. In Eindhoven loopt de aanleg van een snelfietspad naar Helmond waarschijnlijk vertraging op dankzij het onkruid. Ook de spoorwegbeheerder heeft er de handen vol aan.

In Deventer is de onderhoudsdienst in opperste staat van paraatheid. De gemeente gaat de Japanse duizendknoop te lijf met maaimachines, varkens en schapen. De maatregelen in het kort: één keer per jaar in de winterperiode zo’n 80 procent van alle pollen op gemeentegrond afmaaien, vrijwilligers ondersteunen bij het verwijderen van de plant en op enkele locaties een schaapskudde laten grazen, want schapen vinden het onkruid een versnapering.

Omdat je er met alleen maaien niet bent (de plantresten moeten ergens heen, want laten liggen is geen optie) is ook nagedacht over de verwerking. Dat moet onder meer gebeuren met varkens, op verzoek van de gemeenteraad in Deventer. Volgens een gemeentewoordvoerder is het de bedoeling dat resten van gerooide planten worden gevoerd aan varkens bij een lokale varkenshouder.

Stengeltje

Er is nog een paardenmiddel tegen de duizendknoop: de stengel injecteren met glyfosaat. Arbeidsintensief en listig. ,,Want je brengt gif in de plant. Dat moet stengeltje voor stengeltje. Eigenlijk gewoon waanzin. Maar mensen maken zich er echt zorgen over. Als je zo’n ding in je tuin hebt, dan heb je echt wel een probleem’’, aldus De Zwarte.

Voor bewoners ontstaat ook op een andere manier overlast. ,,Ze wurmen zich door de vloer van elektriciteitshuisjes, en zorgen voor kortsluiting. Of vernielen kabels. Zit plots een hele buurt zonder internetverbinding.’’