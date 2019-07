Hoge huren breiden zich uit naar kleinere steden

interactieve grafiekVerhuurders lijken iets voorzichtiger met het omhoog gooien van de huur als er nieuwe bewoners in hun huis komen wonen. Hoewel de prijzen in de vier grote steden nog maar licht stijgen, zijn in de middelgrote en kleinere steden nieuwe excessen te vinden.

De prijzen in de vrije sector (meer dan 720 euro per maand) namen in het tweede kwartaal gemiddeld met 3,1 procent toe, de laagste stijging sinds 2015, bijgehouden door woningplatform Pararius. De verklaring is te vinden in de invloed van Amsterdam. In onze hoofdstad stegen de prijzen met slechts 2,8 procent. Omdat er in Amsterdam relatief veel woningen te huur worden aangeboden, heeft dat een dempend effect op de gemiddelde landelijke huurprijs. Laat je Amsterdam weg, dan ging die alsnog met 5,5 procent omhoog.

Meer dan 10 procent

De huurprijzen voor woningen in de vrije sector namen in Utrecht, Den Haag en Rotterdam toe met respectievelijk 0,3 procent, 4 procent en 2,8 procent. Ga je buiten de Randstad kijken, naar bijvoorbeeld Eindhoven (7,3 procent), dan is het verschil aanzienlijk. In Breda, Hilversum, Schiedam en Dordrecht stegen de huren voor nieuwe bewoners gemiddeld met meer dan 10 procent.

Nog groter wordt het verschil als je naar de provincie Flevoland kijkt, met de steden Lelystad en Almere. Daar ging de huurprijs met wel 22,5 procent omhoog. In Drenthe 19,5 procent, al ligt de gemiddelde vierkante meterprijs met 10 euro alleen in Friesland nog lager.

Hoe dat zit in uw eigen gemeente, is te zien in onderstaande interactieve grafiek. ‘Landelijk’ is aan te passen.

,,Er wordt al een tijdje gezegd dat de rek eruit is, maar de woekerprijzen breiden zich inmiddels uit over het land”, zegt Marcel Vink van de Woonbond. ,,Het blijft gek dat huurders in de vrije sector niet worden beschermd. Op het moment dat een woning 721 euro mag kosten, dan kan de verhuurder ook 1500 euro per maand vragen. We pleiten ervoor dat de minister deze doelgroep landelijk gaat beschermen.”

‘Er is een grens’

Woningplatform Pararius ziet de ontwikkeling genuanceerder. ,,Om te beginnen stijgen de verkoopprijzen van huizen nog altijd meer dan de huurprijzen. Wat ik zie is dat de vraag naar woningen nog steeds veel groter is dan het aanbod, maar dat er een grens zit aan wat mensen kunnen en willen betalen”, verklaart Jasper de Groot, directeur van Pararius. ,,De markt doet dus zijn werk. Het is vooral de kunst om meer in het middensegment te bouwen, zodat die prijzen uiteindelijk stabiliseren.”

Hetzelfde geluid was vorige week te horen uit de mond van Ger Jaarsma, vertrekkend voorzitter van de makelaarvereniging NVM. Huurhuizen staan soms maanden leeg, zegt hij. ,,Wat wij van onze makelaars horen is dat niet iedereen meer bereid is om een hoge huur te betalen. Als huurders weglopen, moet een verhuurder óf in prijs zakken óf de woning verkopen.”

Volledig scherm . © Pararius

Jaarlijkse verhoging

Overigens stijgt de huur niet alleen als er nieuwe bewoners in een woning gaan. Een verhuurder mag in de vrije sector elk jaar het maandbedrag verhogen met het percentage dat in het contract staat opgenomen. Dat doen ze ook, blijkt uit een rapportage van de Vastgoedmanagement Nederland (VGM NL) in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM). De gemiddelde huurprijs ligt op 1088 euro, 46 euro (4,4 procent) hoger dan een jaar eerder. Per jaar zijn huurders gemiddeld 550 euro meer kwijt.