Hoe voorkom je overlast door houtrook?

In de koude maanden is het natuurlijk lekker om binnen de houtkachel aan te zetten. Maar heb je intussen ook door wat er buiten gebeurt? Je zult niet de eerste zijn die ongemerkt overlast veroorzaakt. En dat gaat verder dan alleen stank.

Sommigen vinden de lucht heerlijk, maar rookpluimen kunnen vervelend zijn voor mensen die graag een rondje joggen of fietsen. Het Longfonds benadrukt dat er in ons land 1,2 miljoen mensen met een longziekte zijn. Van die groep zeggen 750.000 mensen regelmatig benauwd te zijn door houtrook. Let wel, dat is ruim 4 procent van de Nederlandse bevolking.



,,Houtrook is ongezond”, zegt Longfonds-directeur Michael Rutgers. ,,Voor jezelf, voor je kinderen en voor je buren. De rook van een houtkachel bestaat uit een mengsel met veel verschillende stoffen. In de rook zit onder andere fijnstof. Dat veroorzaakt en verergert longziekten zoals astma, COPD en longkanker, maar ook hart- en vaatziekten. Meer dan 20 procent van het aantal nieuwe gevallen van chronische bronchitis bij volwassenen ontstaat door fijnstof.”

Wanneer kun je stoken?

Dan wil je als houtkachelbezitter toch rekening houden met je medemens. Hoe doe je dat? Milieu Centraal geeft online verschillende tips om zoveel mogelijk overlast te voorkomen. Zo wordt het afgeraden om de kachel te laten branden bij windstil en mistig weer, omdat de ongezonde rook dan extra blijft hangen.

Denk er ook aan om uitsluitend droog hout te verbranden. Heb je zelf hout gehakt, dan moet dat twee jaar drogen voordat het aangestoken kan worden. Verder is het zelfs verboden om geverfd of geïmpregneerd hout te verbranden, net als papier en karton. Gebruik verder geen spiritus en zorg dat het vuur voldoende wordt geventileerd. Een schoorsteen moet minimaal één keer per jaar goed geveegd worden.

Vooral een open haard of een houtkachel zijn boosdoeners, zowel buiten als binnen. Bijkomend nadeel is dat daar veel warmte bij verloren gaat. Vandaar dat een palletkachel ook verstandiger is om in huis te hebben. Hoewel Milieu Centraal ook daarbij benadrukt dat het niet de dagelijkse praktijk zou moeten zijn. Alleen als je de kachel bij speciale gelegenheden gebruikt, blijft de hoeveelheid fijnstof beperkt.

Het Longfonds is nog een stukje stelliger. ,,Er bestaat niet zoiets als ‘verantwoord stoken’”, vertelt Rutgers. ,,Wat dat betreft is het met houtkachels net als met roken: ook een beetje roken is slecht voor je gezondheid. En ook voor mensen in je omgeving overigens. Ons advies is dan ook: stook niet. Dat is gezonder voor iedereen.”

Wil je toch af en toe een vuurtje in huis laten knapperen, dan heeft Milieu Centraal nog een aantal extra tips. Kies bijvoorbeeld voor hout met een keurmerk, afkomstig uit verantwoord beheerde bossen. Houtsnippers met het Better Biomasslabel zijn beter voor het milieu. En wil je ook duurzaam met je kachel omgaan, kies dan voor snippers met het EN plusA1-keurmerk.

Om zelf te checken of je momenteel wel moet willen stoken, is stookwijzer.nu speciaal in het leven geroepen. Die online tool houdt rekening met jouw omgeving en de actuele weersomstandigheden.

Bekijk hieronder onze video’s over gezondheid:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.