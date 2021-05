Hoe je de oven en magnetron makkelijker schoonmaakt

Lezer Ada heeft last van vieze vetvlekken in de oven, zo laat ze in een e-mail weten. ,,Hoe krijg ik mijn oven het beste schoon? Er heeft iets verschrikkelijk gespetterd op de gril”, zegt ze. ,,Heeft u nog tips?”

Omdat ook Marja Middeldorp werkt volgens het credo ‘voorkomen is beter dan genezen’, raadt ze aan om aluminiumfolie te gebruiken als je vette gerechten in de oven stopt. ,,Je kunt het gerecht afdekken met aluminiumfolie en daar wat gaten in prikken”, stelt ze.

,,Waarom ovens er vaak zo triest uitzien, is omdat die spetters worden blootgesteld aan hitte en dan inbranden. Haal in ieder geval de rekjes eruit die er niet in hoeven te zijn. En doe onderstaande geregeld, anders wordt het erg lastig om de oven schoon te krijgen.”

Benodigdheden:

- Ovenschaal met kokend water (2/3 gevuld), voor als je de oven of combimagnetron schoonmaakt

- Kleinere ovenschaal met ammonia (1/3 gevuld) voor als je de oven of combimagnetron schoonmaakt

- Keukenpapier/keukensponsje

- Schaaltje met een in stukken gesneden citroen (als je de magnetron schoonmaakt)

Marja over de oven: ,,Eerst maak je de oven leeg. Alle platen kunnen in principe gewoon in de vaatwasser. Het rooster in het midden laat je zitten. Dan verwarm je de oven voor op de hoogste stand. Als de oven op temperatuur is, zet je onderin de schaal met kokend water. Let op! Handschoentjes aan, want het is heet! Op het rooster midden in de oven zet je de kleinere schaal met ammonia. Doe de oven dicht en zet ‘m uit. Ga even lekker boodschappen doen of zo. Geef het maar de tijd.”



,,Ondertussen is die oven flink gaan zweten. Hij heeft het benauwd gekregen van die ammonia, dat ben ik met ‘m eens! Dus doe de oven maar weer open als het water verdampt is, dan kun je het losgekomen vet zo wegvegen met het keukenpapier. Daarna kun je de oven, als je dat prettig vindt, nog even natrekken met een natte lap of een sponsje. Laat die borrelhapjes maar komen!”

Over de combimagnetron: ,,In principe geldt hier hetzelfde als voor de oven, alleen zet je de schalen in de combimagnetron en daarna zet je ‘m een paar minuten aan op de magnetronstand.”

Magnetron

,,De magnetron is het vriendelijkst. Want die gebruik je in principe alleen maar om afgedekte dingen in op te warmen. Dat is ander soort vuil, daar spettert het vet niet in de rondte. Zet een rond schaaltje met kokend water en de in stukken gesneden citroen in het midden van de magnetron. Zet ‘m tien minuten op vol vermogen aan. Daarna kun je de magnetron zo schoon vegen.”

Belangrijk: ,,Gebruik nóóit schuurmiddel. Daar gaat je oven minder door werken. Het beschermlaagje wordt door het schuurmiddel aangetast. Denk je weleens: is die oven nou nog niet voorverwarmd? Nou, dat komt waarschijnlijk door al dat schuurmiddel. En wacht vooral niet te lang met dit klusje. Het hoort bij het onderhoud. Dan hoef je ook niet al het vuil eruit te bikken. En áls je dat al doet, laat het dan weken in heet water met een beetje allesreiniger. Gebruik daarna een schuursponsje.”

De gril

Nu het toch over ‘grillen’ gaat, neem dan meteen even het grilijzer of tosti-ijzer mee, adviseert de schoonmaakexpert. ,,Gebruik geen afwasmiddel. Ook niet voor de pannen. Hoe ik die schoonmaak? Ik smeer het in met slaolie. Dat beschermt de pannen het beste. Pak dus een keukenpapiertje en neem de gril uit met slaolie. Afwasmiddel is onnodig slecht voor grilplaten en pannen!”

