Hij bestaat: de perfecte tuinset

De tijd waarin we konden kiezen uit twee soorten tuinmeubels (plastic witte of groene van Hartman) ligt gelukkig ver achter ons. Tegenwoordig willen we onze buitenruimtes bij onze woonkamers trekken om aldaar het loungen, chillen of - op z’n Hollands gezegd - ontspannen voort te zetten als ware onze tuin een woonkamer, maar dan zonder plafond.



Nu onze recreatieve neigingen beperkt moeten blijven tot onze tuinen, balkons en dakterrassen, kunnen we onze achtersten maar beter vlijen op iets fraais en comfortabels. Uiteraard geheel afgestemd op onze mensenwensen. Bepaal dus eerst aan welke voorwaarden jouw tuinstoelen moeten voldoen. Wil je er uren lekker op kunnen lezen? Moeten ze gemakkelijk verplaatsbaar zijn voor een kop koffie in de zon? Mogen ze veel of weinig ruimte innemen? Moet de rugleuning omlaag kunnen voor een dutje? Worden de meubels blootgesteld aan de elementen, of kun je ze droog opslaan?



Ik help je een eindje op weg en selecteer de mooiste tuinmeubels, ruwweg ingedeeld per doelgroep, beschikbare ruimte en gebruik.