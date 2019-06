Hier moet je op letten als je schakelaars met een frontje wilt

Ze zijn het puntje op de i. Als je behang hebt met een bijzondere print, is een spierwit stopcontact gewoon zonde! Tot voor kort schilderden mensen het afdekplaatje mee in dezelfde kleur van de muur. In zo’n geval heb ik geen keuze en schilder ik ze mee in de nieuwe look. Vervangen van een afdekplaatje kan kostbaar zijn. Bijvoorbeeld als je ze allemaal moet vervangen omdat ze op elke muur een andere kleur hebben. Of als je voor zo’n mooi ontwerp gaat.

Type

Bepaal welk type afdekplaten met afdekramen je nodig hebt. Begin bij de vraag: opbouw of inbouw? Bij opbouw steekt het stopcontact of de schakelaar erg uit. Bij inbouw zit-ie deels in de muur. Stap 2: wil je met of zonder randaarde? Dat zijn die metalen klemmetjes in het stopcontact.

Volledig scherm © Tjitske Sluis

Turven

Maak een lijstje met alle soorten die je nodig hebt. Bijvoorbeeld: een enkel of dubbel stopcontact, een enkele of dubbele schakelaar, enzovoort. Zet erbij of het in- of opbouw is. En of het met of zonder randaarde is. Turf daarachter hoeveel stuks je ervan nodig hebt.

Volledig scherm © Tjitske Sluis

Merk

Bekijk van welk merk het basiselement is dat achter de afdekplaatjes zit. Je kunt niet alle merken combineren omdat de maten per merk net weer even anders zijn. Ga je voor een ander merk, vervang dan ook het basiselement.

Volledig scherm © Tjitske Sluis

Badkamer

Let goed op in de badkamer. Wil je daar een stopcontact of schakelaar vervangen, overweeg dan een product met een IP-waarde. Hoe hoger de waarde hoe beter de bescherming tegen vocht.

Volledig scherm © Tjitske Sluis

Spanning

Haal eerst de spanning eraf. Klik of schroef de oude afdekplaat eraf, draai daarna de schroefjes links en rechts van het basiselement iets los. Kantel het plaatje zodat het los komt. Kijk hoe de bedrading zit, maak desnoods een foto. Plaats het nieuwe plaatje op dezelfde manier terug. De spanning kan er weer op!