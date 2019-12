Hier moet je op letten als je een pvc-vloer legt

Polyvinylchloride: dat klinkt als scheikunde in plaats van klussen. Pvc is een kunststof die flexibel maar sterk is. Lang geleden bij toeval ontdekt, kent dit materiaal inmiddels vele toepassingen. Als klusvrouw moet ik altijd op de hoogte blijven van ontwikkelingen in mijn vakgebied. En pvc bestaat echt al lang, maar pvc-vloeren winnen nog steeds aan populariteit.

Laatst was ik met mijn zus mee op huizenjacht. We stapten binnen en de makelaar vertelde over de prachtige houten visgraatvloer. Ik keek naar haar, naar de vloer, ging door mijn knieën en streek met mijn hand over het oppervlak. Ik reageerde met een brede lach: inderdaad prachtig! Echt net hout. Een telefoontje met de eigenaar bracht het verlossende woord: pvc.

Vochtbestendig

Pvc kan goed tegen vocht. Als je een glas water morst, trekt dit bij laminaat tussen de groeven. Bij pvc gebeurt dat niet. Daarom kun je het ook leggen in vochtige ruimten, zoals de badkamer. Niet in de douchecabine zelf, maar wel daarbuiten. De meest gestelde vraag is: wel of geen ondervloer?

Ondervloer

Wil je jouw vloer later gemakkelijk kunnen verwijderen, kies dan voor een ondervloer. Daar leg je vervolgens klik-pvc overheen, of je lijmt er pvc op. Wel of niet een ondervloer hangt ook af van de ondergrond. Die moet namelijk heel egaal zijn, omdat pvc dun en flexibel is.

Egaliseren

Oneffenheden in de ondergrond zie je terug in jouw pvc-vloer. Als je direct over tegels of op beton verlijmt, moet je de ondergrond meestal (laten) egaliseren. Wees je er wel van bewust dat jouw vloer, bij direct verlijmen, beetje bij beetje hoger wordt. Check of deuren dan nog sluiten.

Warm en stil

Bij vloerverwarming is verlijmen zonder ondervloer de beste optie vanwege de warmtegeleiding: pvc geleidt warmte goed. Heb je onderburen, kies dan een ondervloer. Pvc is stiller dan bijvoorbeeld laminaat omdat het minder hard is, maar daarmee ben je er nog niet. Meestal is de verplichte demping 10 decibel.

Motief