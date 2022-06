Het wordt 30 graden, met deze tips houd je je huis koel: ‘Hang nat laken voor open raam’

Zijn bouwplaten van zeewier hét alterna­tief voor hout? ‘Ook nog eens goed voor het klimaat’

Als het aan Marjanne Cuypers van BlueBlocks ligt, staan onze huizen en kantoren er binnenkort vol mee: bouwplaten van zeewier. De onderneemster is er heilig van overtuigd dat dit nieuwe materiaal veel toekomst heeft. Want hout is schaars en wordt steeds duurder. Zeewier is makkelijk te kweken én goed voor het klimaat. ,,De bouw is ook op zoek naar alternatieven.’’

31 mei