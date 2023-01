Het is een horrorplant en bestrijden is duur, maar de duizendknoop is een prima grondstof voor meubels

Terror­plant duizend­knoop is terug van nooit echt weggeweest en dat gaat in ‘vreselijke hoeveelhe­den’

De duivelse duizendknoop is terug van nooit weggeweest. Menig wijk in de stad wordt omsingeld door deze taaie exoot, die bij slootkanten, op hellingen en langs trambanen ontembaar voort woekert. Daarbij maakt deze ‘terreurplant’ meer kapot dan ons lief is: ander groen wordt verdrongen en de stengels wurmen zich door muren en funderingen heen. ,,En dat gebeurt in vreselijke hoeveelheden.’’

