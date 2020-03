Het is al tijd om de zomerbollen te planten

Wat zijn zomerbollen eigenlijk? Bloembollen en knollen die niet in het voorjaar maar in de zomer bloeien. Voorbeelden zijn anemonen, gladiolen, freesia’s, montbretia’s, calla’s en nog een hele stoet van iets minder bekende bolgewassen.

Gewone bloembollen, zoals tulpen hyacinten en narcissen, plant je in de herfst. Dan bloeien ze in het voorjaar. Je kunt ze daarna in de grond laten, want ze zullen niet bevriezen, ofschoon ze wel steeds minder kunnen gaan bloeien. Zomerbollen kun je niet in de grond laten. Ze zijn niet vorstbestendig en moeten elk jaar worden opgerooid en daarna ‘s winters droog en warm worden bewaard.

Vergeten

Nu valt dat oprooien vaak niet mee. Soms ben je vergeten waar je die zomerbloeiers nu precies hebt geplant en moet je een flink stuk tuin omspitten voordat je ze weer gevonden hebt.



En ook lijkt het soms wel of bollen ondergronds aan de wandel gaan. Je weet zéker dat je ze naast de floxen hebt geplant, maar na lang zoeken vind je ze terug onder de hemelsleutel.



Voor dat probleem bestaat gelukkig een oplossing: koop bij het tuincentrum een waterplantenmandje. Dat is bedoeld om er een waterlelie in te planten en het af te zinken naar de bodem van de vijver. Zo’n mandje voorkomt dat de waterlelie aan het woekeren slaat.

Volledig scherm Romke van de Kaa © Joost Hoving

Bamboestokje

Vul het mandje met zomerbollen in plaats van met waterlelies en begraaf het in de border. Zet er desnoods een bamboestokje bij, zodat je het aan het eind van het tuinseizoen gemakkelijk kunt terugvinden. De zomerbollen laat je daarna binnen overwinteren, met mand en al.

En over bamboestokjes gesproken: als er één vervelend tuinletsel is, dan is het wel de oogbeschadiging die te wijten is aan het bukken waarbij je het uiteinde van dat stokje in je oog krijgt. Maar ook dit valt op te lossen en in andermans tuin kun je zien hoe.

In de moestuin, waar nut boven schoonheid gaat, zie je vaak dat er op de bamboestokken oude tennisballen zijn geprikt. Voor de siertuin, waar het oog ook wat wil - behalve dan beschadigd worden - zijn er speciale aardewerken dopjes verkrijgbaar die je op stokken kunt bevestigen. Wie die dopjes wat al te truttig vindt, kan natuurlijk ook gewoon een klein maatje bloempot gebruiken.

Mollenverjager

Iets heel anders, maar ik denk eraan omdat het ook een heel aardige vorm van oneigenlijk gebruik is: de toepassing van het kindermolentje als verjager van mollen.

Je prikt zo’n klein plastic molentje in een mollengang, in de hoop dat de mol genoeg krijgt van de veroorzaakte trillingen en naar de tuin van de buren verhuist.

Heel effectief is het niet, dat mini-molentje, maar het is wel een stuk goedkoper dan de professionele mollen verjagende triller-met-zonnepaneel, waarvan het effect ook nihil is. En het is een stuk feestelijker om naar te kijken.