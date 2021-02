Het huis van de toekomst is van hout

Schoonmaaktips Zo kun je een wc-blokje óók ophangen: 'Ik was 34 jaar toen ik dit ontdekte'

10 februari Het is niet de eerste en ook zeker niet de laatste TikTok-video die de wenkbrauwen doet fronsen: in een korte gebruiksaanwijzing wordt getoond hoe je een wc-blokje in de pot hangt. Schoonmaakgoeroe Marja Middeldorp heeft haar twijfels, maar moet na een proef erkennen dat het werkt.