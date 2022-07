Het circulaire interieur is mooi, toekomstbestendig en toegankelijker dan ooit

Upcycling en recycling hebben definitief hun geitenwollensokkenimago afgeworpen. Circulaire productie en -consumptie is een trend die dan ook niet meer gaat verdwijnen.

Hoe raken mensen geïnteresseerd in een duurzaam interieur en hoe voorkom je dat de aandacht verslapt?

,,Er wordt steeds meer bekend over het belang van duurzaamheid. Het beschermt onze leefomgeving, de ecologie en onze gezondheid. Omdat de impact van vervuilende productieprocessen ook steeds zichtbaarder wordt en daarmee het belang van beter, duurzaam kopen dringender, beginnen steeds meer mensen zich er in te verdiepen.

Veel duurzame merken zijn transparant over hun productieproces, de materialen die ze gebruiken en wáár hun producten gemaakt worden, waardoor het voor veel mensen wat laagdrempeliger voelt om een duurzamere keuze te maken. En omdat er zowel voor interieur als kleding steeds meer hippe merken produceren met aandacht voor het milieu, verdwijnt ook het gevreesde geitenwollensokkenimago. Het is juist een trend om duurzame designs van lokale ontwerpers in huis te halen, want dat is een stuk unieker dan een meubelstuk uit een grote winkelketen.”

Volledig scherm Ook voor tweedehands spullen geldt: er zijn geen nieuwe grondstoffen aangewend om ze te produceren, wat het een toekomstbestendige keuze maakt. © Jeroen van der Spek Wat is circulair of duurzaam meubilair?

,,Bij circulair produceren wordt het ontstaan van afval volledig voorkomen. Producten worden tijdens het ontwerpproces zo ontworpen en gefabriceerd dat ze volledig herbruikbaar zijn. Dat gaat zo ver tot de schroeven, bouten en stofkeuze. Daarmee is de productiecirkel rond. Er is bij deze productiewijze geen verspilling, er hoeven geen nieuwe grondstoffen voor gewonnen te worden. En omdat de stoffen al in eigen beheer zijn, scheelt dat ook transportkosten. Voor tweedehands spullen geldt hetzelfde: er zijn geen nieuwe grondstoffen aangewend om ze te produceren, wat het ook een toekomstbestendige keuze maakt.”

Is de keuze voor een duurzaam alternatief niet ontzettend duur? Je koopt bij een grote keten immers ook een leuke bank voor veel minder geld.

,,Een meubelstuk van een duurzaam, lokaal geproduceerd merk is vaak prijziger dan een meubelstuk van een grote winkelketen. Maar het is het wel waard, want de kwaliteit is goed al dan niet beter, en je weet zeker dat je bijdraagt aan een beter milieu. Omdat het een iets duurder item betreft, zal je er wat langer over nadenken en niet zomaar een impulsaankoop doen. Hierdoor is de kans groot dat je én meer geluk ervaart wanneer je het gekocht hebt én het minder snel wilt vervangen, omdat je de koop echt hebt overwogen en het als eyecatcher in je woning staat. En dat is op de lange termijn ook goedkoper.”

Zijn er nog andere manieren om duurzamere keuzes te maken en je huis leuk in te richten?

,,Vintage meubilair wint ook steeds meer aan populariteit en dat is niet voor niets: ook dat is duurzamer dan nieuw kopen en geeft een ruimte direct een unieke look. Een simpele badkamer oogt chique met een vintage wastafelmeubel en de zithoek geef je een persoonlijke draai met bijvoorbeeld een oud dressoir als televisiemeubel. Ook DIY-projecten zijn ideaal, budgetproof en goed voor het milieu. Geef bijvoorbeeld een oud kastje een tweede leven met een lik verf en nieuwe knoppen! Of geef een oude stoel een nieuw leven door hem opnieuw te laten stofferen!”

