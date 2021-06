Henk (77) verhuisde al drie keer, maar woont nog steeds op dezelfde plek: nu moet hij weer weg

Makelaar koopt voor zichzelf huis, maar is in paniek omdat ze geen parkeerver­gun­ning krijgt

26 mei De Haagse Anne-Louise Makkinga werd na stevig onderhandelen de gelukkige koper van een tweekamerappartement aan het Palaceplein in Scheveningen. De domper kwam een paar dagen later toen bleek dat ze weliswaar een nieuw thuis had gevonden, maar geen recht heeft op een parkeervergunning. ,,Ik zit met mijn handen in het haar.”